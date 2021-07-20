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نداء قائد الثورة الاسلامية في موسم الحج

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

تميز نداء قائدة الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي في موسم حج هذا العام بلفت نظر الامة الى حرمان ملايين المسلمين من اداء الفريضة بسبب بلاء الجائحة وبلاء السياسات الحاكمة في ارض الحرمين الشريفين، مشدداً على مقاومة مشاريع أميركا وباقي المتغطرسين الهادفة الى التدخل وممارسة الشرور في البلدان الاسلامية.

العالم - مع الحدث

ما اهمية نداء قائد الثورة الاسلامية للمسلمين في موسم الحج ؟ ولماذا حرمت السلطات السعودية ملايين المسلمين من حج هذا العام؟ واي مشاريع تسعى امريكا وحلفاءها لتفيذها في بلاد المسلمين؟ وكيف يمكن مقاومة هذه المشاريع اعتماد على قدارت الامة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الاستاذ في العلوم السياسية الشيخ الدكتور صادق النابلسي، واستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني، ورئيس جمعية الصداقة الايرانية الفلسطينية الدكتور محمد البحيصي.

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