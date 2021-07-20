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امير عبداللهيان يعرب عن المواساة بضحايا السيول في اوروبا

امير عبداللهيان يعرب عن المواساة بضحايا السيول في اوروبا
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

 اعرب المساعد الخاص لمجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان عن المواساة بضحايا حادث السيول في عدد من الدول الاوروبية.

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: انني اعرب عن مواساتي ازاء الاضرار البشرية المحزنة والدمار الناجم عن السيول الشديدة في المانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا.

واضاف: انني ادعو الباري تعالى للضحايا واسرهم واتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنجاح في عمليات الاغاثة والانقاذ.

يذكر ان السيول الجارفة الحاصلة بسبب الامطار الغزيرة الهاطلة في مناطق شمال غرب اوروبا خلفت دمارا هائلا وادت الى مصرع عدد كبير من الافراد وتشريد الالاف فيما لا يزال هنالك الكثير من المفقودين.

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امير عبداللهيان يعرب عن المواساة بضحايا السيول في اوروبا

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