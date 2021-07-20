الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية الصين يعلق على علاقات بلاده مع "الجزائر"

وزير خارجية الصين يعلق على علاقات بلاده مع
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصداقة التي تجمع بين بلاده والجزائر ستظل "صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية التي تزداد أزماتها مع مرور الوقت".

العالم - اسيا والباسفيك

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصداقة التي تجمع بين بلاده والجزائر ستظل "صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية التي تزداد أزماتها مع مرور الوقت"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الصيني عقب استقباله من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الإثنين.

وأمام تفشي جائحة كورونا، أشار المسؤول الصيني إلى استعداد بلاده لمواصلة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الجزائر.

وفي مجال التعاون الدولي، قال المسؤول الصيني: "سنعزز الوحدة والتضامن للحفاظ على الحقوق والمصالح المشتركة للدول النامية، مع تعزيز التنسيق والتواصل في الشؤون الدولية والإقليمية والدفاع عن العدل والعدالة الدوليين".

وذكر الوزير الصيني أيضا بأن هذه السنة تكتسي "أهمية خاصة" في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث "وقفت الجزائر ودول نامية أخرى عام 1971 إلى جانب العدالة ودعم عودة الصين الى الأمم المتحدة واستعادة كافة حقوقها المشروعة" ليضيف بأنه وبعد مرور 50 سنة يبقى "من اللازم تعزيز الثقة وتوطيد الصداقة" بين البلدين.

روابط ذات صلة

الصين تقترح 3 مسارات لحل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الصيني: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سورية

وزير خارجية الصين يكشف عن مقترح سياسي لحل القضية السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. باحث سياسي: أمريكا تريد تعطيل فريضة الحج لهذا السبب

السعودية والإمارات يتنافسان في شراء برامج التجسس الإسرائيلية

السفارة الايرانية في بغداد تدين انفجار مدينة الصدر

وزير الدفاع يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

8 مراكز تنشط في تطعيم لقاحات مضادة لكورونا في أهواز

شاهد .. تاريخ السعودية في منع الناس من فريضة الحج قبل جائحة كورونا