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رويترز: سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول خلال صلاة عيد الأضحى

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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