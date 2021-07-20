اليابان تخطط لإقالة دبلوماسى بسبب تصريحات غير لائقة بحق رئيس كوريا الجنوبية

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وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن تصريحات هيروهيسا سوما نائب السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية أغضبت سيئول، كما قرر الرئيس مون عدم زيارة اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الجمعة المقبلة.

وأفاد التلفزيون الكوري الجنوبي "جي تي بي سي" أن دبلوماسيا يابانيا سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون، عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وقال إن طوكيو "ليس لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيئول" حاليا.

من جهته، انتقد سوجا تصريحات المسئول الياباني ووصفها بأنها "غير لائقة تمامًا"، متعهدًا بالسعي لمواصلة إجراء الحوار مع سيئول.

وفي وقت سابق استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، يوم السبت السفير الياباني، بعد تصريحه إزاء الرئيس مون جاي- إن واجتماعه المحتمل مع رئيس الوزراء الياباني خلال أولمبياد طوكيو معتبرا أن هذه التصريحات "تمسّ بشدة" بمساعي تحسين العلاقات بين البلدين، ويجب "اتخاذ إجراء مناسب بإزائها"، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.

ويبحث البلدان حالياً تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات بين البلدين.

والعلاقات بين طوكيو وسيؤول تثقلها نزاعات قديمة موروثة من الفترة التي كانت فيها شبه الجزيرة مستعمرة يابانية.