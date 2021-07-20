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متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة الهجوم الارهابي بمدينة الصدر في بغداد مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع العراق للتصدي للتحركات الارهابية

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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