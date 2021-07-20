بلغت وقاحة المجرم بني غانتس حدا انه هنأ عباس بالعيد ودماء شهداء غزة لما تجف

العالم - فلسطين

واذا صح الخبر الذي نشرته وسائل اعلام عبرية عن الاتصال الهاتفي فانه في غاية الوقاحة، خاصة وأن وسائل الاعلام هذه قالت، ان الاثنين تحدثا في جو إيجابي وانهما أثارا الحاجة إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي ستساعد أمن واقتصاد المنطقة بأسرها".

ويقدم غانتس على هذه الوقاحة في الوقت الذي لم تجف فيه دماء شهداء غزة، ولا زال ركام مئات المنازل يملأ العديد من مناطق وشوارع غزة.

ولم يصدر نفي من السلطة الفلسطينية حول اتصال غانتس بعباس، غير ان مسؤولي الكيان الاسرائيلي لا يبلغون هذه الدرجة من الوقاحة ان لم يجدوا الطرف المقابل يتقبل ذلك، مما كان يتعين على عباس رفض الاتصال ان كان قد جرى، أو نفيه مباشرة ان لم يكن قد جرى.