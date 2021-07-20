8 مراكز تنشط في تطعيم لقاحات مضادة لكورونا في أهواز

العالم - ايران

واضاف حسن احمدي، في تصريح صحفي على هامش تفقده لمراكز تطعيم اللقاحات المضادة لكورونا في اهواز يوم الاثنين، إن عمليات التطعيم العام للمواطنين تتم حاليا في 8 مراكز صحية برعاية التعبئة الطبية في محافظة خوزستان.

وتابع: في هذا السياق سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة لتطعيم اللقاحات المضادة لكورونا في أهواز خلال الايام المقبلة.

ونوه الى ان عملية التطعيم تسير وفق الفئات العمرية عقب تسجيل المواطنين اسمائهم في موقع Salamat.gov.ir ومن ثم تحديد موعد خاص بالتطعيم في المركز.

ونوه الى ان هذا الموقع قد أعد لتسجيل اسماء المواطنين ممن تفوق اعمارهم 50 عاماً حاليا وسيتم تسجيل الفئات العمرية الادنى في غضون الايام المقبلة.