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الخارجية الايرانية :

طهران مستعدة للتعاون مع بغداد في مواجهة التحركات الارهابي

طهران مستعدة للتعاون مع بغداد في مواجهة التحركات الارهابي
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، بشدة، التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة الصدر في بغداد؛ مؤكدا على استعداد ايران للتعاون مع العراق في مواجهة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد.

العالم - ايران

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء عن خطيب زادة قوله على خلفية الهجوم الارهابي في مدينة الصدر، ان "هذه الاعمال الوحشية تأتي في سياق السيناريو الارهابي المشؤوم ضد العراق والذي طال الشعب العراقي المظلوم على اعتاب عيد الاضحى المبارك".

واعرب متحدث الخارجية عن مواساته مع العراق حكومة وشعبا بهذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على الضحايا بالرحمة والغفران وعلى المصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الاىرانية للتعاون مع حكومة العراق في سياق مكافحة التحركات الارهابية التي تستهدف هذا البلد.

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