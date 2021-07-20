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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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مراسل العالم: حصيلة الإنفجار بمدينة الصدر ببغداد ارتفعت إلى أكثر من 35 شهيدا و ستين جريحا
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة الهجوم الارهابي بمدينة الصدر في بغداد مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع العراق للتصدي للتحركات الارهابية
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة الهجوم الارهابي بمدينة الصدر في بغداد مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع العراق للتصدي للتحركات الارهابية
رويترز: سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول خلال صلاة عيد الأضحى
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق عدة قذائف مدفعية صوب الحدود مع لبنان رداً على إطلاق صـاروخين نحو الجليل المحتل
قائد القوات المسلحة العراقية يأمر بتوقيف آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية بعد تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر
مصدر أمني عراقي: الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عبوة داخل سوق في مدينة الصدر بلغت 18 قتيلاً بينهم طفل و30 جريحا
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد إلى 18
ارتفاع عدد قتلى انفجار مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد إلى 10
خلية الاعلام الامني: الاعتداء الارهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد ناجم عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع
مراسل العالم: حصيلة الإنفجار بمدينة الصدر ببغداد ارتفعت إلى أكثر من 35 شهيدا و ستين جريحا
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش
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