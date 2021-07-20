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نائب رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية للإعلام الخارجي بيمان جبلي يؤكد تعرض صفحة الفيسبوك لشبكة الكوثر العالمية للاغلاق بالكامل

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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