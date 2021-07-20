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لدى تسلمه اوراق اعتماد السفير الكيني الجديد؛

روحاني : كينيا بوابة الصادرات الايرانية الى الاسواق الافريقية

روحاني : كينيا بوابة الصادرات الايرانية الى الاسواق الافريقية
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

 اعتبر رئيس الجمهورية "حسن رواني"، العلاقات بين ايران وكينيا، انها لطالما كانت جيدة و وثيقة؛ مؤكدا ان كينيا بوابة صادرات السلع الايرانية الى اسواق افريقيا.

العالم - ايران

جاء ذك خلال مراسم تسليم اوراق اعتماد السفير الكيني الجديد لدى ايران "جاشفا غاتيمو اغوتا" الى الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء.

واضاف رئيس الجمهورية، ان البلدين لديهما فرص جيدة للتعاون وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وتطلع روحاني للسفير الكيني الجديد، بالنجاح في اداء مهامه الدبلوماسية وان تشهد العلاقات بين طهران ونيروبي في عهده مزيدا من النمو والازدهار.

الى ذلك، اكد "اغوتا" على ضرروة الارتقاء بالاواصر الثنائية بين كينيا وايران كأهم اهدافه طوال رئاسته البعثة السياسية الكينية في طهران.

و وصف السفير الكيني خلال اللقاء مع الارئيس الايراني، العلاقات بين البلدين، "عريقة ومتنامية وقد مرت بتعاون جيد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية"؛ متطلعا الى تطوير هذه الاواصر في عهده اكثر فاكثر.

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