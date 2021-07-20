قرار سوري بتحديد حصة المواطن من الخبز

العالم-سوريا

وبينت الوزارة في تعميم لها أن الشريحة الأولى لعدد أفراد الأسرة فرد واحد يكون عدد الربطات المستحقة ربطة واحدة كل ثلاثة أيام والشريحة الثانية التي يكون عدد أفراد الأسرة 2 عدد الربطات المستحقة ربطتين كل ثلاثة أيام والشريحة الثالثة عدد الأفراد ثلاثة يكون عدد الربطات المستحقة ربطة واحدة كل يوم.

والشريحة الرابعة عدد الأفراد بين 4 و6 يكون عدد الربطات المستحقة ربطتين كل يوم والشريحة الخامسة عدد الأفراد بين 7 و9 يكون عدد الربطات المستحقة 3 ربطات كل يوم والشريحة السادسة عدد الأفراد بين 10 و14 يكون عدد الربطات المستحقة 4 ربطات كل يوم والشريحة السابعة التي يتكون عدد الأفراد بين 15 و19 يكون عدد الربطات المستحقة 5 ربطات كل يوم والشريحة الثامنة عدد الأفراد عشرون وما فوق يكون عدد الربطات المستحقة 6 ربطات كل يوم.

وبينت الوزارة في تعميمها أن الهدف من مشروع أتمتة بيع الخبز التمويني والربط المكاني في المحافظات هو تأمين المادة وترشيد بيعها ووضع الأسس والمعايير الصحيحة التي تضمن ضبط عملية بيع مادة الخبز للمواطنين.

وحددت الوزارة تاريخ 25-7-2021 موعداً لتثبت مخصصات كل البطاقات المسجلة واحتساب بداية دورة التسجيل للعملية الشرائية والتي يحتسب منها أحقية المواطن في شراء مخصصاته وذلك لكل الشرائح وفي حال لم يتم تثبيت طلبات بتاريخ 25-7-2021 يتم احتساب بدء أحقية المواطن في شراء حصته منذ تاريخ أول عملية شراء يقوم بها وفي حال انقطاع المواطن عن استجرار مخصصاته لفترة زمنية يتم احتساب بدء دورة استحقاق مخصصاته من تاريخ أول يوم يتم فيه تفعيل البطاقة الإلكترونية وتكون الدورة الشرائية وفق الشرائح المعتمدة.