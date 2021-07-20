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هكذا تتدخل "اسرائيل" في شؤون أميركا وتحرض الأميركيين ضد بعضهم

هكذا تتدخل
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالب سفير الكيان الاسرائيلي في واشنطن جلعاد أردان حكام 35 ولاية أمريكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "بن آند جيري"، بعد إعلان نيتها عن عدم تسويق منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقال أردان في رسالة وجهها مساء أمس الاثنين لحكام الولايات: "أناشدكم بمعارضة قرار الشركة واتخاذ إجراءات ضدها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتجارية"، مشددا على ضرورة أن تكون تلك الإجراءات "سريعة وحاسمة".

وفي مغالطة واضحة احتج أردان على مقاطعة الشركة الأميركية للكيان الاسرائيلي وزعم أن الدول العربية تطبع علاقاتها مع اسرائيل وتتعاون معها، في الوقت الذي اقتصر فيه التطبيع على 3 دول فقط هي الامارات والبحرين والمغرب التي مارس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضغوطا شديدة عليها للتطبيع.

جاء هذا بعد أن أعلنت شركة "بن آند جيري" الأمريكية لصناعة المثلجات أمس الاثنين، أنها "ستوقف تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدم توافق ذلك مع قيمها"، الأمر الذي أثار غضب القادة الإسرائيليين وردود فعل إسرائيلية شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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