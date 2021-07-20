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ا ف ب: فتح تحقيق في باريس بشأن التجسس على صحافيين ببرنامج "بيغاسوس"

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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