الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-07-2021

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفجير مدينة الصدر.. 'النجباء' تحمل الحكومة والبرلمان المسؤولية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-07-2021

شاهد .. كاميرا العالم توثق أجواء عيد الأضحى باليمن في ظل الحصار

الرئيس روحاني لدى تسلمه اوراق اعتماد السفير الكوري الجديد : من حقنا البديهي استخدام الاصول الايرانية المودعة في كوريا الجنوبية

المتحدث باسم الحكومة يرد على شائعات بشأن رسالة بايدن إلى إيران

ما رأيكم ..لماذا حرمت السعودية ملايين المسلمين من حج هذا العام؟