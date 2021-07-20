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المقاومة الفلسطينية وجهت رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل عبر الوسطاء

المقاومة الفلسطينية وجهت رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل عبر الوسطاء
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة الفلسطينية بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل عبر الوسطاء.

العالم - فلسطين

وأضافت الصحيفة، أن المقاومة حذرت الاحتلال الإسرائيلي من محاولاته كسر الخطوط الحمراء مع المقاومة، خصوصاً في ما يتعلّق بمدينة القدس ، والوضع في قطاع غزة .

وأشارت إلى أن رسالة المقاومة تأتي بعد فشل جهود إدخال المنحة القطرية لمصلحة العائلات الفقيرة في قطاع غزة، وتأخُّر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ شهرين تمنع سلطات الاحتلال دخول المنحة القطرية التي تغطّي حاجة 100 ألف أسرة، بزعم أن حركة حماس تحصل على جزء منها.

وأوضحت أنه على الرغم من جهود إدخال الأموال حقّقت تقدّماً أخيراً، إلا أنها عادت وفشلت مطلع الأسبوع الحالي، بعد إصرار إسرائيل على تحويل المبالغ إلى بطاقات شرائية غذائية للمواطنين، عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، وهو ما رفضته حركة حماس بشكل كلّي، مشترطةً أن يتسلّم الفقراء الأموال بأيديهم، ليلبّوا احتياجاتهم التي تتنوّع ما بين الغداء والإيجار والدواء والتعليم.

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