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غوتيريش يدعو لتقديم المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر إلى العدالة

غوتيريش يدعو لتقديم المسؤولين عن تفجير مدينة الصدر إلى العدالة
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء بوجوب تقديم المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في بغداد إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

العالم-العراق

وقال نائب المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في بيان رسمي، بوقت متأخر من مساء امس الاثنين، أن "هذا الهجوم المميت قبل عطلة عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعا بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا"، مضيفا أن "الأمين العام يشدد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".

واشار الى أن "الأمين العام للأمم المتحدة، أدان وبشدة الهجوم الإرهابي، وعبر عن تعازيه لأقارب الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

واستشهد 35 شخصاً، وأصيب 50 آخرون جراء انفجار وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن الاعتداء الإرهابي استهدف سوقا شعبيا عشية عيد الأضحى.

وأعلنت جماعة "داعش" الوهابية مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.

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