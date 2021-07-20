بوتين يعزي العراقيين في ضحايا تفجير بغداد الارهابي

العالم-العراق

وجاء في برقية تعزية وجهها بوتين لصالح ونشر نصها على موقه الكرملين الإلكتروني الاثنين:

فخامة الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في العواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في بغداد. إن مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال عشية عيد الأضحى المبارك أمر مثير للصدمة بقسوته واستخفافه.

وأضاف: "ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها".

وجدد بوتين استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع العراق "في مكافحة جميع مظاهر الإرهاب".

وطلب من الرئيس العراقي أن ينقل خالص التعاطف والمواساة والدعم لأسر وذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

واستشهد 35 عراقيا وأصيب 50 آخرون في تفجير ارهابي تبنته جماعة "داعش" الوهابية استهدف سوقا شعبيا في مدينة الصدر شرقي بغداد.