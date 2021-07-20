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الارهاب يضرب استقرار العراق مجددا

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتداء ارهابي يستهدف سوق "الوحيلات" داخل مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية عشية عيد الاضحى.

العالم - فيديوغرافيك

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