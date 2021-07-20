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شاهد .. مقدسيون أقاموا صلاة عيد الاضحى رغم حصار الاحتلال

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أدى أكثر من مئة ألف فلسطيني اليوم صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. وتوافد المصلون على المسجد من مختلف أنحاء القدس المحتلة، الى جانب آخرين من سكان الضفة الغربية. وسعت سلطات الاحتلال الى عرقلة وصول المصلين عبر إقامة حواجز التفتيش، ومنعهم من الوصول الى القدس، خاصة سكان الضفة.

العالم - مراسلون

رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، الا ان المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الاضحى المبارك وأدى آلاف المصلين صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيداً على عروبة المدينة واسلاميتها ورغم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال إلا أن المقدسية يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور.

المقدسيون يسرقون فرحة العيد وينشلونها من أكوام الهموم التي تتعاظم في مدينتهم المحتلة، ورغم الألم ومنغصات الاحتلال ينهضون بكامل طاقتهم صباح يوم العيد ويتجه عشرات الآلاف منهم إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة العيد، فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد وإضفاء أجواء من البهجة عليه جزءا من التحدي والصمود والتشبث بالأرض.


أجواء العيد في القدس مشحونة بعبق التاريخ مزدانة بقدسية المكان رغم الألام الذي تعيشه المدينة بسبب طعنة الزمان في خاصرتها وتخلي ذوي القربى من العرب عنها وعن أقصاها ومقدساتها والمرابطين في جنباتها وازقتها.

رغم مناغصات الاحتلال وحصاره لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الا ان عشرات الآلاف زحفوا في صباح يوم العيد ليؤكدون بان هذا المكان عربي وإسلامي ويقولون للعالم أجمع كل عام وأنتم بخير.

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