روسيا تعلق على رد فعل واشنطن على اختبار صاروخ "تسيركون"

العالم- روسيا

وأضاف بيسكوف، خلال تعليقه على رد فعل واشنطن على الاختبارات الذي نفذها الجيش الروسي على الصاروخ فرط الصوتي "تسيركون": "لا أتفق مع رأي الولايات المتحدة، بأن التصاميم الروسية الجديدة، في مجال الأسلحة فرط الصوتية، يمكن أن تنتهك التكافؤ في مجال الاستقرار الاستراتيجي".

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعرب في وقت سابق عن القلق بشأن اختبار النظام الصاروخي الروسي "تسيركون"، وصرح بأن روسيا تطور صواريخ فرط صوتية مع إمكانية تزويدها بذخائر نووية، زاعما بأن الولايات المتحدة تطور صواريخها فرط الصوتية من دون مثل هذه الإمكانية.