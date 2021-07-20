طالبان: نريد علاقات جيدة مع تركيا

العالم- افغانستان

وصرح المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع القناة التركية "تي آر تي عربي"، بأن "الحركة تريد إقامة علاقات جيدة مع تركيا" مبنية على المصالح المشتركة.

وأضاف: "نطلب علاقات جيدة مع تركيا و أن تأتي بالمهندسين والأطباء والعلماء والتجار، وليس عن طريق الحرب والأسلحة".

وشدد على أن "تركيا شقيقة لنا وبيننا علاقات قديمة مشتركة عديدة، لكن الموقف التركي خلال العشرين عاما الماضية لم يكن مناسبا، لأن تركيا كانت جزءا من الناتو".

وأردف مجاهد أن "الحضور العسكري الأجنبي في أفغانستان لم يكن جيدا، وهو تدخل في الشؤون الأفغانية".

وشدد على أن "مسؤولية حفظ مطار كابل الدولي والمراكز الدبلوماسية هي مسؤولية الأفغان"، مجددا رفض "طالبان" لخطط تركيا لتشغيل المطار بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستناقش ملف تشغيل مطار كابل الدولي مع "طالبان"، وأضاف أن أنقرة تدرس إمكانية تشغيل مطار "في حالة تلبية شروطها".