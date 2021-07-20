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ظريف يهنئ وزارء خارجية الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى

ظريف يهنئ وزارء خارجية الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف"، اتصالات هاتفية على حدة مع نظرائه في بلدان العالم الاسلامي؛ مهنئا اياهم بحلول عيد الاضحى المبارك، ومؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

العالم - إيران

وفي اتصاله الهاتفي، اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية باكستان "شاه محمود قريشي"، استعرض ظريف اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين كما هنأه لمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وفي سياق متصل قدم وزير الخارجية الايراني، التهاني الى نظيره التركي "مولود تشافيش اوغلو"، وبحث الجانبان في مختلف المجالات المتعلقة بالتعاون بين طهران وانقرة.

كما اجرى ظريف اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية عمان "بدر بن حمد البوسعيدي"، تناول خلالها الوزيران العلاقات الثنائية وتبادلا التهاني بهذه بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وزير الخارجية الايراني، هنأ بالمناسبة نظيرته في جنوب افريقيا السيدة "نالدي باندور"، وتباحث معها هاتفيا في العلاقات بين البلدين.

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