ظريف يهنئ وزارء خارجية الدول الاسلامية بحلول عيد الاضحى

العالم - إيران

وفي اتصاله الهاتفي، اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية باكستان "شاه محمود قريشي"، استعرض ظريف اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين كما هنأه لمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وفي سياق متصل قدم وزير الخارجية الايراني، التهاني الى نظيره التركي "مولود تشافيش اوغلو"، وبحث الجانبان في مختلف المجالات المتعلقة بالتعاون بين طهران وانقرة.

كما اجرى ظريف اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية عمان "بدر بن حمد البوسعيدي"، تناول خلالها الوزيران العلاقات الثنائية وتبادلا التهاني بهذه بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وزير الخارجية الايراني، هنأ بالمناسبة نظيرته في جنوب افريقيا السيدة "نالدي باندور"، وتباحث معها هاتفيا في العلاقات بين البلدين.