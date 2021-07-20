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الخميس.. إيران تصدر أول شحنة نفط لها من بحر عمان

الخميس.. إيران تصدر أول شحنة نفط لها من بحر عمان
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية "مسعود كرباسيان" عن تحميل وتصدير أول شحنة من صادرات النفط الإيراني من ميناء جاسك في بحر عمان بعد غد الخميس22 يوليو.

العالم - إيران

وبحسب موقع شركة النفط الوطنية الإيرانية، اوضح كرباسيان اليوم الثلاثاء انه سيتم تحميل وتصدير الشحنة الأولى من النفط الإيراني من ميناء جاسك وبحر عمان بأمر من رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الخميس القادم.

وقال كرباسيان: انه لشرف كبير لصناعة النفط الايرانية العملاقة أن تكون قادرة على إطلاق مشروع نقل النفط الخام الوطني من غوره إلى جاسك وان تصدر أول شحنة من النفط الخام من بحر عمان.

واضاف: ان اطلاق هذا المشروع من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران، ومزيد من الازدهار والإنتاج والأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة بإنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.

يذکر أن مشروع نقل النفط الخام من غوره إلى جاسك جار بإنشاء خط أنابيب بطول الف كيلومتر حيث يمكن نقل النفط الخام المنتج من خوزستان، وخاصة حقول كارون الغربية، للتصدير خارج الخليج الفارسي.

ومع بدء تصدير النفط الخام من جاسك في بحر عمان، فإن إيران سيكون لديها الفرصة لتنويع محطات تصديرها لتصدير النفط بمزيد من الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام.

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