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ابن المعتقل البحريني حسن مشيمع يطالب بالكشف عن مصير والده

ابن المعتقل البحريني حسن مشيمع يطالب بالكشف عن مصير والده
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف الناشط البحراني علي مشيمع عن انقطاع الاتصال بوالده الرمز المعتقل في سجن جو بالبحرين منذ يوم الأربعاء الماضي.

العالم-البحرين

وقال مشيمع في تغريدة على تويتر “لقد تم ترقيد الرمز مشيمع بأحد المراكز الصحية يوم أمس. ومنذ يوم الأربعاء الماضي وإلى حد هذه اللحظة لم نتلقى منه أي اتصال، ولا نعرف أي شيء عن حالته الصحية!”.

‏وطالب الناشط بالكشف عن مصير والده وتمكينه من الإتصال معلنا التمسك بالمطالبة بحريته بعد أن كثرت أمراضه في ⁧‫سجن جو‬⁩.

وكان الناشط مشيمع كشف عن نقل والده يوم الاحد الماضي الى المستشفى العسكري لإجراء الفحوصات.

كما دعا الى توفير العلاج اللازم لوالده بدلا من اعطاءه المسكنات فضلا عن المطالبة باطلاق سراحه دون قيد او شرط.

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