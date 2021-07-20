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شاهد التاريخ الطويل لأمريكا والكيان في إساءة استخدام التكنولوجيا

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، بدلا من أن تكون عنوان التطور والتقدم، هناك من يقوم بتحويلها إلى أداة القتل والاغتيال، توظيف هذه التكنولوجيا في خدمة هكذا أعمال دنيئة، يدق ناقوس الخطر على مستوى العالم، ويتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذه التصرفات.

العالم - خاص بالعالم

وقال د.غمامي خبير في شؤون الحقوق الدولية:"التكنولوجيا هي أحد عوامل نمو وتطور الحياة البشرية، ولكن بقدر ما يمكن أن تكون مفيدة ، يمكن أيضًا إساءة استخدامها. يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة لبث الكراهية والاستغلال وانتهاك الحقوق، وفي هذا المجال للولايات المتحده تاريخ طويل في إساءة استخدام التكنولوجيا".

الكيان الاسرائيلي ومن خلفه اميركا هم الأيادي التي تحرك هذه التكنولوجيا لتكون أداة لاغتيال عالم هنا وبريئ هناك، ولعل اغتيال الشهيد العالم النووي الإيراني فخري زاده قبل أشهر هو أقرب وأوضح مثال على ما يتم الحديث عنه

وأكد د.غمامي الخبير في شؤون الحقوق الدولية:"يتم إساءة استخدام التكنولوجيا أيضًا في قتل العلماء، ويسمى ذلك بالأسلحة الذكية ، والتي تستخدم لقتل العلماء في البلدان الأخرى. نحن في الحقوق الدوليه نطلق عليها جرائم قتل خارجه عن الاعراف الدوليه وللأميركيين اليد العليا في ارتكاب هذه الجرائم".

اقحام تكنولوجيا الفضاء في هذا النوع من تصفية الحسابات، يفتح الباب على مراعيه أمام تطورات خطيرة يمكن أن تطرأ على قواعد الاشتباك على مستوى العالم في الفترات القادمة وخصوصا ان الدول التي تتعرض لهكذا نوع من الهجوم لا يمكن أن تسكت عليه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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