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مراسل العالم: قافلة للقوات الاجنبية تضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية تتجه نحو القواعد العسكرية في مناطق الحسكة ودير الزور عبر معبر الوليد

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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