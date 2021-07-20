بينيت: مقاطعة 'بن أند جيريز' لـ'اسرائيل' يعد أمرًا خطيرًا

العالم - الاحتلال

وأضاف بينيت: "إن إسرائيل تعتبر هذه الخطوة أمرًا ستكون له انعكاسات خطيرة، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، وأنها ستتصرف بحزم ضد كل عمل من شأنه مقاطعة مستوطنيها".



وتابع: "اعتبر قرار شركة بن أند جيريز مقاطعة إسرائيل أمرًا في غاية الخطورة، حيث يدور الحديث في نهاية المطاف عن شركة تابعة ليونيليفر والتي اتخذت خطوة معادية بشكل سافر لإسرائيل".



كما أشار إلى أنه تحدث مع المدير التنفيذي لشركة يونيليفر، ألان جوب، التي تمتلك شركة "بن أند جيريز".

وأعلنت شركة "بن آند جيري (Ben & Jerry's)" للمثلّجات، مساء امس الإثنين، إيقاف بيع منتجاتها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في قرار عدّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه لن ينجح، فيما رأى وزير خارجيّته، يائير لبيد، فيه "استسلاما مخجلا لمعاداة السامية وحركة مقاطعة إسرائيل ’BDS’" حسب تعبيره.

وقالت الشركة في بيان أصدرته امس: "نعتقد أن هذا (بيع منتجاتها في الأراضي المحتلة) يتعارض مع قيمنا".

وأضافت: "لدينا شراكة طويلة الأمد مع صاحب الامتياز الذي ينتج الآيس كريم الخاص بنا في إسرائيل ويوزعها في المنطقة. أبلغناه أننا لن نجدد الاتفاقية عندما تنتهي صلاحيتها في نهاية العام المقبل".

كما أعلنت الشركة أنها ستتّبع "ترتيبا آخر" في ما يخصّ طريقة عملها وبيع منتجاتها في الاراضي المحتلة.