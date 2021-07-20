أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وحلف الناتو يناقشون مواجهة روسيا في البحر الأسود

العالم- أوروبا

وفي تعليقه على نتائج زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى جورجيا قال كوليبا في خطاب مصور نشر على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن زيلينسكي ناقش مسألة تحسين الوضع الأمني في البحر الأسود أثناء زيارته إلى جورجيا بشكل تفصيلي. وأشار إلى وجود اقتراحات بهذا الخصوص لدى أوكرانيا، مضيفا: "نناقشها حاليا مع الجانبين الجورجي والمولدافي ومع الدول المحيطة بالبحر الأسود من أعضاء حلف الناتو وهي رومانيا وبلغاريا وتركيا.

وانطلق في مدينة باتومي بجورجيا المنتدى الدولي "طريقة جورجيا الأوروبية". ويشارك في أعماله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، والرئيسة المولدافية، مايا ساندو، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. وفي إطار القمة جرى لقاء الرئيسة الجورجية، سالومه زورابيشفيلي، بالرئيسين المولدافي والأوكراني. ووقعت الأطراف الثلاثة نتيجة مباحثاتهم بيان باتومي حول نية الدول المشاركة فيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعبر رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المنتدى أن منطقة البحر الأسود قد تصبح منطقة سلام واستقرار و"منطقة للفرص".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في حديثه لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الأسبوعية الروسية في مايو الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف الناتو يزيدون نشاطهم العسكري في الأراضي الأوكرانية والبحر الأسود.