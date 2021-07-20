الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

العالم - رياضة

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

روابط ذات صلة

الإندونيسيون يحتفلون بعيد الأضحى في ظل قيود كورونا المشددة

أكثر من مئة ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف كلمة القسم للرئيس الاسد ملامح المرحلة المقبلة؟

انتخاب زاهر جبارين نائبا لرئيس 'حماس' في الضفة الغربية

طلب من الاندية الاوروبية بعدم التورط في تلميع الاستعمار الإسرائيلي عبر الرياضة

خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل جديدة عن تفجير مدينة الصدر

بينيت: مقاطعة 'بن أند جيريز' لـ'اسرائيل' يعد أمرًا خطيرًا

رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك