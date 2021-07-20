شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

العالم - رياضة

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.