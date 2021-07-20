الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل جديدة عن تفجير مدينة الصدر

خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل جديدة عن تفجير مدينة الصدر
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، الحصيلة النهائية لشهداء وجرحى التفجير الانتحاري في مدينة الصدر.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، انه "في إطار المتابعة الدقيقة لتفاصيل الحادث الإجرامي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم أمس، وراح ضحيته عدد من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها خلية الإعلام الأمني بشأن التفجير الإرهابي، تود الخلية أن تبين أنه وبعد إكمال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة أن التفجير كان بسبب إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف مما ادى الى استشهاد ٣٠ مواطناً وإصابة اكثر من ٥٠ آخرين".

وأضافت الخلية، "من جانبها شرعت الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية المجرمة التي أقدمت على هذا العمل الارهابي لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم بعد أن اقترفت ايدهم هذا الاعتداء الغاشم".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ليلة عيد الاضحى.. هكذا استقبلتها مدينة الصدر

ماذا وراء تفجير مدينة الصدر ؟ والى متى سيستمر انعدام  الامن في العراق؟ 

الارهاب يضرب استقرار العراق مجددا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف كلمة القسم للرئيس الاسد ملامح المرحلة المقبلة؟

انتخاب زاهر جبارين نائبا لرئيس 'حماس' في الضفة الغربية

طلب من الاندية الاوروبية بعدم التورط في تلميع الاستعمار الإسرائيلي عبر الرياضة

خلية الاعلام الامني تكشف تفاصيل جديدة عن تفجير مدينة الصدر

بينيت: مقاطعة 'بن أند جيريز' لـ'اسرائيل' يعد أمرًا خطيرًا

رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك