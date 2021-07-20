اعتقال شخصين في مالي خططا لاغتيال الرئيس المؤقت للبلاد

العالم-أفريقيا

وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس الدولة نفسه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.

وفي وقت سابق، أكدت سلطات مالي أن مسلحا حاول مهاجمة غويتا في المسجد وتم تحييده على الفور.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن محاولة اغتيال رئيس الفترة الانتقالية وقعت، اليوم الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع باماكو الكبير. حيث حاول الشاب إصابة غويتا من الخلف، لكنه جرح رجلاً آخر. وقال مصدر الوكالة إن الرئيس لم يصب بأذى.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012.

ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال مناطق بأكملها في شمال ووسط مالي خارج السيطرة.

واعتقلت القوات العسكرية في مالي الرئيس المؤقت با نداو ورئيس الوزراء مختار أواني في 24 مايو / أيار ونقلتهما إلى قاعدة للجيش بالقرب من العاصمة باماكو. وأعلن نائب الرئيس عاصمي غويتا بعد ذلك أنه أقال الرئيس ورئيس الوزراء لانتهاكهما الميثاق الانتقالي.