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وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويبحثان العلاقات بين ايران وقطر

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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