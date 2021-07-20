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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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وزير الخارجية الايراني ونظيره الكويتي يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويبحثان العلاقات بين ايران وقطر
أ ف ب : جماعة داعش تتبنى الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي الافغاني في كابول
مراسل العالم: قافلة للقوات الاجنبية تضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية تتجه نحو القواعد العسكرية في مناطق الحسكة ودير الزور عبر معبر الوليد
المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: نرحب دائما بالحوار من اجل التوصل الى نتائج ايجابية ونظرتنا للمحادثات مع السعودية نظرة ايجابية
المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: مسؤواية اي تأخير في الافراج عن السجناء بين ايران واميركا تقع على عاتق الحكومة الاميركية
ا ف ب: فتح تحقيق في باريس بشأن التجسس على صحافيين ببرنامج "بيغاسوس"
نائب رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية للإعلام الخارجي بيمان جبلي يؤكد تعرض صفحة الفيسبوك لشبكة الكوثر العالمية للاغلاق بالكامل
مراسل العالم: حصيلة الإنفجار بمدينة الصدر ببغداد ارتفعت إلى أكثر من 35 شهيدا و ستين جريحا
متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة الهجوم الارهابي بمدينة الصدر في بغداد مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع العراق للتصدي للتحركات الارهابية
وزير الخارجية الايراني ونظيره الكويتي يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.