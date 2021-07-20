المستوطنون يدنسون مقدسات المسلمين في هذه الأيام المباركة.. اين المطبعين؟!

العالم - كشكول

لاشك ان هذه الخوة التي قام بها اكثر من 1500 مستوطن اسرائيلي في هذا التوقيت بالتحديد إنما تعكس مدى وقاحة المستوطنين وخليتهم الاجرامية التي اعتادوا عليها وامتهنوها في ظل شب صمت دولي بل وتخاذل مجموعة من السلسة العرب المسلمين الذين قلدوا حركات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي في خطوة قرأها العديد من المتابعين انها بمثابة إعطاء هذا الكيان الضوء الأخضر للاستمرار في أفعاله الاجرامية ضد الشب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.

المستوطنون الإسرائليون قاموا باقتحام باحات المسجد وأدوا ما يسمى بالنشيد الوطني لكيانهم الغاصب وصط استهزاء بكل مشاعر المسلمين في هذه الأيام المباركة، وهنا يحق لنا أن نسترجع تعليق الخارجية الإماراتية على صفقة التطبيع حين اعتبرت ان انها تهدف من خلال هذه الصفقة المشؤمة إلى العمل للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فأين هذا الدفاع أيها للمتخاذلين ليس فقط في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بل باعلاء صوت الحق والإسلام.

هذه التصرفات الإسرائيلية تأتي استمرار التطبيع الإماراتي مع الكيان والحديث عن تبادل افتتاح السفارات بل وتعزيز العلاقات المشؤمة، افلا يبدوا حريا بنظام الإمارات ان يحفظ ماء وجهه من خلال الضغط على الكيان بتخفيض وتيرة التطبيع على الاقل في ظل استمرار هذه التصرفات التي تمس بمشاعر كل مسلمي العالم.

لاشك ان الفلسطينيين ومن خلال مقومتهم الجبارة على كافة الأصعدة ودعم حلفائهم لا يحتاجون إلى هذه الخطوات التي لن تقدم ولن تؤخر في ظل استمرار التطبيع وتوير العلاقات بين النظام الإماراتي والكيان ولكن هذه التصرفات على الأقل منشأنها ان تحفظ ما تبقى من ماء وجه للأنظمة المطبعة أما الحاضنة العربية والإسلامية.