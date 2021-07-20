الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب يطلق سراح آخر معتقليه القادم من غوانتانامو  

المغرب يطلق سراح آخر معتقليه القادم من غوانتانامو  
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط رفع الحراسة النظرية عن عبد اللطيف ناصر، المعتقل السابق بقاعدة غوانتانامو، حيث غادر مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء أمس الاثنين.

العالم - المغرب

وكانت الولايات المتحدة قد أشادت بتعاون المغرب في ترحيل عبد اللطيف ناصر الذي يعد أول معتقل يتم ترحيله إلى أرض الوطن خلال رئاسة بايدن.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "إن إدارة بايدن تعمل على متابعة عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بمعتقل غوانتانامو بشكل مسؤول مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها"

وأضاف أن ريادة المغرب في تسهيل ترحيل ناصر تمثل "تشجيعا للدول الأخرى على إعادة مواطنيهم الذين سافروا للقتال من أجل منظمات إرهابية في الخارج".

وشدد البيان على أنه، تحت قيادة الملك محمد السادس، "يتمتع المغرب والولايات المتحدة بتعاون قوي وطويل الأمد في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يعملان عن كثب لحماية المصالح الأمنية الوطنية للبلدين"، مشيدا بكل الجهود التي يبذلها المغرب بصفته شريكا مستقرا في مجال تصدير الأمن، "بما في ذلك قيادته المستمرة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره المستدام في التحالف العالمي لهزيمة داعش".

روابط ذات صلة

السجن 6 أعوام لصحفي مغربي ورد اسمه في "قضية بيغاسوس"

الخلافات بين المغرب والجزائر تدخل مرحلة أكثر حدة على المستوى الدبلوماسي

المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل التعاون وتطوير العلاقات

للمرة الثانية.. ميركل تزور المناطق المنكوبة جراء الفيضانات

الرئیس روحاني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

بالفيديو.. شاهد التاريخ الطويل لأمريكا والكيان في إساءة استخدام التكنولوجيا

لأول مرة.. اكتشاف علاج من سم العنكبوت لإيقاف الموت بالأزمة القلبية!

"الناجي الوحيد".. رجل مجهول يثير الذعر عبر تيك توك في إسبانيا+فيديو