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لأول مرة.. اكتشاف علاج من سم العنكبوت لإيقاف الموت بالأزمة القلبية!

لأول مرة.. اكتشاف علاج من سم العنكبوت لإيقاف الموت بالأزمة القلبية!
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تمكن علماء أستراليون، لأول مرة، من إيجاد علاج لإيقاف الموت بالأزمة القلبية.

العالم -علوم وتكنولوجيا

وقال نيثن بالبت، من جامعة كوينزلاند الأسترالية، لـ"فرانس برس"، إن الفريق العلمي استخرج العلاج من سم العنكبوت قمعي الشبكة، القادر على قتل إنسان بالغ فى أقل من ربع ساعة.

وأضاف نيثن، أن المشكلة المسببة للوفاة فى الأزمة القلبية تتمثل فى انخفاض منسوب الدم الواصل للقلب، والذي يحمل الأكسجين، ينتج عنه تحمض بيئة عضلة القلب، ما يجعل الخلايا فيها تتبادل إشارات بالتوقف والموت.

وتابع أن سم العنكبوت القمعي يحتوي على بروتين Hi1a، الذي يعمل على سد القنوات الحساسة للحموضة في القلب، وبالتالى حجب إشارات طلب التوقف والموت للخلايا.

يذكر أنه لم يظهر أى دواء من قبل لإيقاف إشارات موت خلايا القلب بالأزمة القلبية، لكن الدواء الجديد بحاجة لمزيد من التجارب لعامين، بحسب نيثن.

وكشفت كوينزلاند، من قبل، عن قدرة نفس النوع من السم عن إيقاف مضاعفات السكتات الدماغية.

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