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الأميركيتان
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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم:المجموعات المسلحة تستهدف مدينة نبل بريف حلب الشمالي بعدة قذائف صاروخية وانباء عن وقوع عدد من الإصابات
نهاد ابو غوش: هناك محاولات اسرائيلية للحديث عن انهاء الدور الاردني في الاقصى وابداله بنمط من الوصاية السعودية
نهاد ابو غوش: الحكومة الاسرائيلية الحالية ضعيفة ومتشكلة من احزاب صغيرة والغريب ان من بينها حزب عربي
نهاد ابو غوش: ردود الفعل الحالية على الانتهاكات الاسرائيلية دون المستوى المطلوب
نهاد ابو غوش: المعركة ضد الاحتلال والتمييز العنصري هي معركة كافة احرار العالم ضد التمييز
وزير الخارجية الايراني ونظيره الكويتي يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويبحثان العلاقات بين ايران وقطر
أ ف ب : جماعة داعش تتبنى الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي الافغاني في كابول
مراسل العالم: قافلة للقوات الاجنبية تضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية تتجه نحو القواعد العسكرية في مناطق الحسكة ودير الزور عبر معبر الوليد
المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: نرحب دائما بالحوار من اجل التوصل الى نتائج ايجابية ونظرتنا للمحادثات مع السعودية نظرة ايجابية
نهاد ابو غوش: هناك محاولات اسرائيلية للحديث عن انهاء الدور الاردني في الاقصى وابداله بنمط من الوصاية السعودية
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
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