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5 نصائح أساسية للوقاية من "إعتام عدسة العين"

5 نصائح أساسية للوقاية من
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

العين عضو حساس للغاية وأي عدوى أو مشكلة في العين يمكن أن تسبب مشكلة كبيرة، ويبدأ إعتام عدسة العين في الأساس عبر تكوين غائم كثيف يحدث في العين.

العالم - منوعات

أما السبب فهو زيادة البروتينات في العين والتي تشكل كتلًا تؤدي إلى رؤية ضبابية، في التقرير التالي نذكر نصائح للوقاية من إعتام العين وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين..

1. حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية

الأشعة فوق البنفسجية ضارة لأعيننا ويمكن أن تؤثر على أعيننا بعدة طرق، يمكن أن يساعدك ارتداء النظارات الشمسية أو النظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

2. قم بفحص عينيك

فحص العين لا يقل أهمية عن أي فحص آخر لأجزاء الجسم، في بعض الأحيان لا ندرك تشكل الكتل الضبابية في المرحلة الأولية مما يمكن المرض من الانتشار والتسبب في عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية، يجب إجراء فحص لعينيك كل 3 أشهر أو كلما شعرت بعدم الراحة لمنع إعتام عدسة العين والتحكم فيه إذا كنت مصابًا به.

3. قاوم المشاكل الصحية والأمراض

تؤثر أمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم على العينين على نطاق واسع وتساهم في الإصابة بإعتام عدسة العين.

4. الإقلاع عن التدخين

ندرك جميعًا مدى خطورة التدخين على صحتنا، يمكن أن يسبب تدخين السجائر أو استهلاك التبغ مشاكل في القلب والأوعية الدموية والتي تؤثر على الأوعية الدموية المؤدية إلى عينيك.

5. اتبع نظاما غذائيا نباتيا

هناك العديد من الفواكه والخضروات التي يمكن أن تعزز صحة عينيك، وتحتوي الفاكهة والخضروات على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسن الرؤية، وتحافظ على صحة عينيك لفترة طويلة مثال السبانخ والجزر والأفوكادو والفجل والبطاطس وما إلى ذلك.

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