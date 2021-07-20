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الملك الأردني يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

الملك الأردني يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، بحضور الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

العالم - الأردن

ونشر الديوان الملكي تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان".

يذكر أن ملك الأردن كان في زيارة للبيت الأبيض، كأول زعيم في الشرق الأوسط يلتقي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أمريكا.

وخلال زيارته، اجتمع الملك الأردني، بمسؤولين عسكريين أمريكيين، وناقش والمسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، خاصة في المجالين، العسكري والأمني، بالإضافة إلى بحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

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