اتفاق تجاري جديد بين الاحتلال والإمارات

العالم - الاحتلال

ووفقًا لموقع "إسرائيل نيوز 24"، فإن اتفاق التعاون وقّع من قبل رشيد شاهين مدير DIAC- مركز دبي للتحكيم الدولي، والمحامي منشيه كوهين رئيس IICA- المعهد "الاسرائيلي" للتحكيم التجاري، خلال حفل أقيم بين المنظمتين.

وبموجب الاتفاق، ستعمل المؤسستان بصورة مشتركة على إقامة ندوات ومؤتمرات وبرامج تهدف الى حشد الرأي العام لصالح الجانبيْن وتحديدًا بين مجتمع الاعمال لاستخدام عمليات التحكيم وحلول النزاع البديلة الاخرى بالصفقات التجارية الدولية، خاصة بين الشركات الاماراتية و"الاسرائيلية"، كما ستقوم كلا المؤسستين بالتعاون في مجال الابحاث، برامج التطوير، التأهيل، والتعاون المعلوماتي بمجالات التحكيم والوساطة.