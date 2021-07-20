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واشنطن تسمح باستيراد محركات صواريخ روسية جديدة

واشنطن تسمح باستيراد محركات صواريخ روسية جديدة
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الجانب الأمريكي سمح باستيراد محركات RD-181M الروسية الجديدة لاستخدامها في إطلاق الصواريخ الأمريكية. ويشير فلاديمير أوستيمينكو، مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، إلى أن الحكومة الأمريكية، وافقت على شراء محركات RD-181M الروسية الجديدة لاستخدامها في إطلاق الصواريخ الأمريكية.

العالم- روسيا

وكتب في قناته بشبكة Telegram، "وافقت الحكومة الأمريكية على إبرام عقد بين شركة "إينيرجيا" الروسية وشركة Orbital Science LLS الأمريكية بشأن شراء محركات صواريخ روسية جديدة. وهذا يعني ستكون هناك شحنات جديدة من محركات الصواريخ الروسية وإطلاق جديد لصواريخ أمريكية بـ "قلوب" روسية".

ويضيف "هذا العقد، ليس مجرد تأكيد على العمل الممتاز لمصممينا وعلمائنا ومهندسينا الذين يصنعون أجهزة فائقة الجودة، ما يجعل الجانب الأمريكي مستعدا لشرائها، على الرغم من جميع القيود المفروضة. هذا العقد يعطي الأمل في تطبيع العلاقات، حيث البزنس والكفاءة يلعبان دورا أهم من القرارات اللحظية، التي لا علاقة لها بالملاحة الفضائية".

ويذكر أن الحكومة الروسية سمحت لمؤسسة "روس كوسموس" بالتفاوض مع الجانب الأمريكي بشان توريد محركات RD-181M إلى الولايات المتحدة.

ومحركات RD-181M هي نسخة مطورة من محركات RD-181. وتستخدم محركات RD-191M المماثلة لها في إطلاق صواريخ النقل الروسية، وسوف تستخدم أيضا في النسخة المأهولة من صواريخ Angara-A5P الفائقة الثقل.

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