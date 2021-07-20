إيران تدشن مطارا جديدا في محافظة كردستان غرب البلاد

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وأضاف: في المرحلة الأولى سيتم تشغيل المدرج وبرج المراقبة ومبنى الطيران وصالة المسافرين وبعض المنشآت التمهيدية الأخرى، كما سيتم الانتهاء من تشييد الأقسام الأخرى وتجهيز المطار لنقل الركاب قريباً.

وتابع مدير عام مطارات كردستان: غدا وبالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من مطار سقز، ستهبط أول رحلة تجريبية تابعة لشركة إيران للمطارات والملاحة الجوية.

ونوه إلى أنه في السنوات الماضية تأخرت عملية بناء مطار سقز بسبب نقص الميزانية والائتمانات، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية وبجهود المسؤولين الحكوميين تسارعت أعمال تشييد المطار وتم تنفيذ المرحلة الأولى والتي باتت جاهزة حالياً.

ويبلغ طول مدرج مطار سقز 2800 متر وعرضه 30 مترا ومساحة صالة المسافرين 2300 متر.

يشار إلى أن عدد سكان مدينة سقّز يفوق 226000 نسمة، وتعد ثاني أكبر مدينة في محافظة كردستان من حيث عدد السكان، وتقع على بعد 190 كم إلى الشمال من سنندج مركز المحافظة.