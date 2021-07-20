وزير خارجية العراق يصل إلى واشنطن على رأس وفد مفاوض

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف في بيان، أن " وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأميركيّة واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة الحوار الستراتيجيّ الرابعة المُزمع إجراؤها يوم الاثنين بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة".

وأضاف، انه "وزير الخارجيّة فؤاد حسين سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن".



واشار الصحاف الى، ان "جولة المُفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقيّ وعن الجانب الأميركيّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن".