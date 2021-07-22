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قريبًا.. ممثلية ديبلوماسية صهيونية جديدة في الرباط

قريبًا.. ممثلية ديبلوماسية صهيونية جديدة في الرباط
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد سيسافر الشهر المقبل الى المغرب من أجل تدشين الممثلية الديبلوماسية "الاسرائيلية" الجديدة في العاصمة الرباط، ولمناقشة تطوير العلاقات بين الجانبيْن الى مستوى سفارات.  

العالم - المغرب

وتابع الموقع أن لابيد يريد تحويل هذه المكاتب لاحقًا الى سفارات حقيقية.

وهذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 2003، بعد أن زار المغرب في حينها وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم.

وكان لابيد قد تحدث الجمعة الماضية مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة حول الزيارة المخطط لها، وقال في بيان إن "العلاقة المباشرة بين الدول والشعوب هي مصلحة "اسرائيلية عليا"، على حد تعبيره.

وكان المغرب أعلن في شهر كانون ثاني/ديسمبر تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي واستئناف فتح مكتب الاتصالات بينه وبين كيان الاحتلال والذي أُغلق عام 2000.

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