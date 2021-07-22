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صحيفة أمريكية: على واشنطن التوقف عن توفير الغطاء لنظام السيسي

صحيفة أمريكية: على واشنطن التوقف عن توفير الغطاء لنظام السيسي
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

طالبت مجلة فورين أفيرز، في مقال للكاتبة سارة ليئة ويتسون، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف تمويل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

العالم- مصر

ورأت المجلة في مقال، أن القمع الذي يمارس في مصر ليس عرضيا أو ليس منتجاً ثانوياً ناجماً عن تجاوزات معينة، وإنما هو استراتيجية متعمدة وأساسية ينتهجها النظام الدكتاتوري من أجل الحفاظ على بقائه.

وأضافت أنه وإذ يقترب بايدن من منتصف سنته الأولى في منصب الرئاسة، ينبغي عليه أن يفي بما وعد به من إعادة تعيير مقاربة واشنطن مع القاهرة.

ورأت أنه بالنسبة للولايات المتحدة، هذه ليست مشكلة أخلاقية فحسب، وإنما أيضا مشكلة قانونية؛ فالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان تمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الأمريكي ذاته.

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