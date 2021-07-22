لا تفعل هذه الأشياء بعد إصابتك بحروق الشمس

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وقالت المجلة في هذا التقرير:" إنه من الأفضل عدم البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس في الطقس الحار لتجنب الإصابة بالحروق، لكن إذا حدث ذلك فإن هناك بعض الأمور التي ينبغي تجنبها حتى لا يزيد الضرر.



ارتداء ملابس ضيقة

بعد إصابتك بحروق الشمس، يجب أن تترك بشرتك تتنفس.

تقول شيرين إدريس، طبيبة الأمراض الجلدية في "يونيون سكوير ليزر ديرماتولوجي" بنيويورك إن "ارتداء الملابس الضيقة على الجلد المصاب بحروق الشمس أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يؤدي إلى التهاب الجلد".



من أجل الشفاء من الحروق، يحاول جسمك الاستجابة للصدمة عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، وينتج عن ذلك احمرار والتهاب في تلك المنطقة. لذلك، قد يؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى مزيد من التورم وتشكّل البثور المؤلمة.

استخدام الصبار مع الفازلين



الصبار له خصائص مضادة للالتهابات وهو مفيد لبشرتك بعد إصابتك بحروق الشمس، لكن لا يجب أن تستخدمه مع الفازلين لأنه لا يسمح للحرارة بأن تتسرب من الجسم.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يجب أن تتجنب أيضًا المنتجات التي تحتوي على مادتي البنزوكايين أو الليدوكايين لأنها يمكن أن تهيج الجلد بشكل أكبر.

عدم شرب كمية كافية من الماء



يجب أن تحرص على شرب ما يكفي من الماء لترطيب الجسم بعد الإصابة بحروق الشمس. وتوضح كيث لوبلان جونيور، طبيبة الأمراض الجلدية، أن "الحروق تجذب جميع السوائل الموجودة في الجسم نحو الجلد.

لذا احرص على شرب المزيد من الماء والعصير والمشروبات الرياضية لبضعة أيام وراقب علامات الجفاف".

استخدام المكياج لإخفاء الحروق



تُشفى الحروق بوقت أسرع إذا تركت جلدك يتنفس بشكل طبيعي، وتقول الدكتورة إدريس إن "وضع مستحضرات التجميل عبر الإسفنجة أو الفرشاة المتسخة لن يؤدي إلا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى أو الحساسية، مما سيجعل الأمر أكثر سوءا".



تقشير أو خدش بشرتك



إذا بدأت البشرة تتقشر من تلقاء نفسها بعد التعرض لحروق الشمس فلا تقلق. هذا يعني أن الجلد بدأ يتعافى، ومن المهم ألا تحاول تقشيره عن عمد. تقول الدكتورة لوبلان إنه "عليك أن تدع الجلد المتقشر يسقط بشكل طبيعي، والأفضل من ذلك ترطيب بشرتك بالمنتج المناسب.

سيؤدي ذلك إلى تحسين مظهر حروق الشمس ومساعدة الجلد على أن يتقشر بشكل طبيعي".



فقع البثور



تحذّر المجلة من فقع البثور الناتجة عن حروق الشمس، لأن الفقاعة التي تظهر على الجلد تخدم غرضًا مهمًا للغاية في حماية البشرة. إذا كانت البثرة مؤلمة بشدة، يمكنك استخدام كريم الصبار غير المعطر أو بعض العلاجات المنزلية الأخرى.



استخدام منتجات التقشير



تعتبر منتجات التقشير أو تلك التي تحتوي على حمض الجليكوليك أو الريتينويد أو حمض الساليسيليك ضارة للغاية لبشرتك، خاصة للبشرة المصابة بحروق الشمس.

بمجرد أن يتقشر الجلد من تلقاء نفسه، انتظر حوالي ثلاثة أيام قبل استخدام أي من هذه المنتجات.



استخدام الكريمات التي تحتوي على الكحول



عند وضع الكريم أو الصبار على حروق الشمس، تأكد من أنه لا يحتوي على الكحول. تقول الدكتورة إدريس في هذا الشأن إن "الكحول يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتنا. عند وضعه على الحروق، سيقلل الكحول من قدرة الجلد على الالتئام".



المماطلة في تناول مضادات الالتهاب



يدل الالتهاب على استجابة جسمك لحروق الشمس. لذلك، من المهم أن تتناول شيئًا يساعدك على التخفيف من الالتهابات.

يُنصح بتناول مضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية، على غرار الأيبوبروفين أو الأسبرين، لأنها تساعد في تقليل الالتهابات والآلام.



يستغرق ظهور حروق الشمس من 4 إلى 6 ساعات، لكن إذا انتظرت كل هذا الوقت فلن يكون الدواء فعالاً.

وتشدد الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على أن العلاج الفوري لحروق الشمس مهم، موضحة أن تناول الأيبوبروفين أو الأسبرين من أفضل الأدوية للمساعدة في عملية الشفاء.



استخدام واق يحتوي مواد كيميائية

إذا اضطررت للخروج بعد تعرضك لحروق بسبب الشمس، فاحرص على وضع واقٍ خال من المواد الكيميائية التي تزيد الأمر سوءا. توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالبحث عن المكونات النشطة الآمنة التي تحمي البشرة، بما في ذلك أكسيد الزنك وأوكسي بنزون.