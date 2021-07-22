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نجاح الملياردير جيف بيزوس في الوصول إلى حافة الفضاء

نجاح الملياردير جيف بيزوس في الوصول إلى حافة الفضاء
الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

نجح الملياردير جيف بيزوس في الانطلاق والعودة من حافة الفضاء بنجاح على متن صاروخ وكبسولة "بلو أوريجن".

العالم - منوعات

نجح مؤسس أمازون البالغ من العمر 57 عاما، في الحصول على لقب "رائد فضاء" ليضاف إلى ألقابه المتعددة.

حيث نجح الملياردير الشهير منذ قليل في الوصول إلى حافة الفضاء على متن الصاروخ والكبسولة التين طورتهما شركته الخاصة للرحلات الفضائية "بلو أوريجين" Blue Origin، وكانت الرحلة التي تكللت بالنجاح هي أول إطلاق مأهول لصاروخ "نيو شيبرد" New Shepard، الذي تصنعه الشركة.

وكان بيزوس قد انطلق إلى الفضاء اليوم الثلاثاء في الساعة 09:11 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (13:11 بتوقيت غرينيتش) من موقع في صحراء غرب تكساس، وبعد الإقلاع تسارع الصاروخ نحو الفضاء بثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

وعلى ارتفاع 250 ألف قدم، انفصلت الكبسولة، وأخذت بيزوس وطاقمه إلى حافة الفضاء، ثم نزلت المركبة تحت المظلات وعادت لتهبط مرة أخرى في صحراء تكساس.

واستغرقت الرحلة بأكملها 10 دقائق.

جاء ذلك الانطلاق والهبوط الناجح بعد تسعة أيام فقط من نجاح الملياردير البريطاني الشهير، ريتشارد برانسون، هو الآخر إلى حافة الفضاء على متن مركبة صممتها شركته الخاصة للسياحة الفضائية "فيرجين غالاكتيك" Virgin Galactic، وهو ما يسلط الضوء الآن على السياحة الفضائية، ويلفت اهتمام سياح جدد للصناعة الناشئة.

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