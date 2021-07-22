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أمجد شهاب: الكيان الاسرائيلي استطاع من اقناع بعض الأنظمة العربية بأنه قادر على حمايتها ما أدى إلى عمليات التطبيع الأخيرة

الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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